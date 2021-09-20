Горняк22: Медики предупреждают о новом респираторном вирусе, опасном для детей

Болезнь. Заболеваемость. ОРВИ Фото: pixabay.com

Из-за длительного карантина детский организм не может выработать иммунитет – в этом году сезонные вирусы начали распространяться быстрее и раньше обычного

Из-за пандемии коронавируса, после того, как ограничительные мероприятия стали снимать, начал распространяться респираторно-синцитиальный вирус среди детей, говорят исследования врачей четырех стран – США, Великобритании, Швейцарии и Японии, сообщает BBC news.

РСВ у детей вызывает инфекцию дыхательных путей – как правило, это сезонное заболевание, оно возникает в холодное время года, в основном зимой. Врачи обеспокоены, что сейчас случаев РСВ очень много, хотя сезон еще не наступил.

В основном, вирусом дети болеют в двух-трехлетнем возрасте. Он вызывает легкую простуду, но может привести и к бронхиолиту, и к пневмонии.

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