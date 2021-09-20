Горняк22: Дмитрий Песков выиграл в лотерее, проголосовав на выборах онлайн

Дмитрий Песков Фото: instagram.com/peskovpress/

Для участников онлайн-голосования на выборах с 17 по 19 сентября разыгрывались призовые баллы, квартиры в Москве и автомобили

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов». Стать участником розыгрыша мог каждый, кто голосовал онлайн.

Призовые баллы равны сумме в 10 тысяч рублей, их можно потратить на товары или услуги партнеров (среди них «Магнит», «Детский мир», гипермаркет товаров для хобби «Леонардо», магазины «Снежная королева», аптеки и рестораны Москвы).

Песков заявил, что узнал о выигрыше из СМИ – сам номер сертификата он пока не проверял.

Добавим, что голосующие онлайн москвичи получают СМС с кодом для участия в розыгрыше – среди призов 21 квартира в столице, 100 автомобилей, денежные сертификаты. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код на сайте ag-vmeste.ru.

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