Горняк22: «Единая Россия» кое-как обходит КПРФ на думских выборах на Алтае: первые данные
Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов
Пока только пять партий в регионе преодолевают проходной барьер в 5% голосов избирателей, кроме традиционной парламентской четверки — только «Новые люди»
После подсчета 15,4% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы в Алтайском крае «Единая Россия» показывает результат в 32,95%. Она всего на 2,6% обыгрывает КПРФ, которая набрала 30,35%.
- Третья позиция – в «Справедливой России – За правду» (СРЗП), набравшей 10,03% голосов.
- На четвертой строчке – ЛДПР с 9,53%.
- 5%-ый барьер пока преодолевают и «Новые люди» с результатом в 6,39%.
Все остальные девять партий не набирают и 5%.
На округах ситуация более благоприятная для «Единой России».
- На Барнаульском округе лидирует единоросс Даниил Бессарабов, действующий депутат, с результатом 35,49%,
- на Рубцовском – Мария Прусакова, лидер алтайского крайкома КПРФ, с 27,59%
- на Бийском – Александр Прокопьев, также действующий депутат от «ЕР» – с 30,11%,
- на Славгородском – единоросс, действующий депутат Госдумы Иван Лоор с 42,1%.