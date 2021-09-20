ГОРНЯК22 21.09.2021
Происшествия

Горняк22: «Единая Россия» кое-как обходит КПРФ на думских выборах на Алтае: первые данные

Горняк22
16 часов Ago

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Пока только пять партий в регионе преодолевают проходной барьер в 5% голосов избирателей, кроме традиционной парламентской четверки — только «Новые люди»

После подсчета 15,4% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы в Алтайском крае «Единая Россия» показывает результат в 32,95%. Она всего на 2,6% обыгрывает КПРФ, которая набрала 30,35%.

  • Третья позиция – в «Справедливой России – За правду» (СРЗП), набравшей 10,03% голосов.
  • На четвертой строчке – ЛДПР с 9,53%.
  • 5%-ый барьер пока преодолевают и «Новые люди» с результатом в 6,39%.

Все остальные девять партий не набирают и 5%.

На округах ситуация более благоприятная для «Единой России».

  • На Барнаульском округе лидирует единоросс Даниил Бессарабов, действующий депутат, с результатом 35,49%,
  • на Рубцовском – Мария Прусакова, лидер алтайского крайкома КПРФ, с 27,59%
  • на Бийском – Александр Прокопьев, также действующий депутат от «ЕР» – с 30,11%,
  • на Славгородском – единоросс, действующий депутат Госдумы Иван Лоор с 42,1%.

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