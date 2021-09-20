Горняк22: После подсчета половины голосов на Алтае на выборах в Госдуму лидирует «ЕР»

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Из 14 партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, в Алтайском крае 5%-ый барьер преодолевают только пять, а семь не набирают и 1%

После обработки более половины бюллетеней (51,8%) на выборах в Госдуму в Алтайском крае среди партий лидирует «Единая Россия», которая набирает 34,07% голосов. Она немного увеличивает отрыв от КПРФ.

Достижения партий

Результаты распределяются следующим образом:

КПРФ – 29,99%,

«Справедливая Россия – За правду» – 10,02%,

ЛДПР – 9,59%,

«Новые люди» – 5,74%.

Остальные девять партий по-прежнему не набирают и 5%, из них семь – не дотягивают даже до 1%. Более 2% набирают только Партия пенсионеров и «Коммунисты России».

Победители на округах

Уверенно побеждает Даниил Бессарабов на Барнаульском округе, набирающий 38,08%,

Александр Прокопьев на Бийском – 32,71%,

Иван Лоор на Славгородском – 39,65%.

Все они действующие депутаты Госдумы от «Единой России».

А вот на Рубцовском округе – самом конкурентном – лидирует лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова с 26,62%. Здесь действующий депутат Виктор Зобнев, напомним, отказался от борьбы, он будет претендует на кресло сенатора.

ТОЛК