Горняк22: «Просто в хлам»: на трассе под Барнаулом остановили пьяного водителя фуры

Грузовик. Фура. Volvo Фото: pixabay.com

После того, как ему загородили дорогу, пьяный водитель начал доказывать, что он в адекватном состоянии и полицию вызвали напрасно

На трассе Барнаул – Новосибирск молодая пара остановила водителя, который опасно передвигался на тягаче Volvo с полуприцепом, сообщает паблик «АСТ-54».

Водитель на грузовике совершал странные маневры, вилял по трассе, чуть не столкнулся с обгонявшим его автомобилем. По словам очевидцев, судя по действиям водителя, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Пара попыталась остановить водителя тягача. После этих действий мужчина пришел на разборки:

«Он чуть не снес нас. Догнали, остановили, а мужчина находится в неадекватном состоянии. Позвонили в полицию, они вызов приняли. Но сказали, что им далеко ехать», – рассказала девушка.

Она также отметила на видео, что водитель за рулем фуры был «просто в хлам» пьяным.

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