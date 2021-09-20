ГОРНЯК22 21.09.2021
Происшествия

Горняк22: Новая неделя в Алтайском крае начинается с холода до +8 градусов и дождей

Горняк22
16 часов Ago

Осень Фото: Анна Меньшикова

Холодная осенняя погода установилась в регионе. При этом синоптики прогнозируют дожди и ветер почти в течение всей предстоящей недели

Днем 20 сентября в Алтайском крае ожидается прохладная и ветреная погода. Столбики термометров покажут около +8…+13 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщают синоптики регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевой столице 20 в понедельник воздух прогреется всего до +9…+11 градусов. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывы достигнут 17 м/с.

ТОЛК

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