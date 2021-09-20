ГОРНЯК22 21.09.2021
Происшествия

Горняк22: Что нужно делать 20 сентября: народные приметы на Луков день

Горняк22
16 часов Ago

Лук. Овощи. Еда Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки собирали новый урожай лука и приготавливали из него различные блюда к праздничному столу

20 сентября отмечается народно-христианский праздник «Луков день». По-другому его называют «Лука», «Луковница» и «Созонт». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 20 сентября

В этот день наши предки собирали с грядок лук. Девушки 20 сентября вплетали его в косы, тем самым они просили святого Луку дать им такие же золотистые и тугие волосы.

Из лука готовили множество разнообразных блюд. Например, похлебку, оладьи, пироги и фаршированный лук.

Лук также использовали в качестве лекарственного средства. Ими лечили простудные заболевания, прикладывали к нарывам и опухолям. Луковым соком протирали укусы насекомых.

Наши предки складывали о луке разные поговорки. Например, «Лук — добро в бою и во щах», «Лук от семи недуг», «Лук да баня все исправят».

Лук1 Лук Фото: pixabay.com

Народные приметы 20 сентября

  • Молочные облака предвещают скорое похолодание.
  • Если полет журавлей высок и неспешен – осень будет холодной.
  • Если на луке много шелухи, значит, зима будет морозной.
  • Если хоть одну луковицу из нового сбора употребить в пищу до 20 сентября, весь урожай может пропасть.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22
16 часов Ago
Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов Как объяснила председатель Алтайкрайизбиркома, голосование вне помещения провели не по месту проживания гражданина,...
Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22
16 часов Ago
Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов Как объяснила председатель Алтайкрайизбиркома, голосование вне помещения провели не по месту проживания гражданина,...
Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22
16 часов Ago
Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов Как объяснила председатель Алтайкрайизбиркома, голосование вне помещения провели не по месту проживания гражданина,...
Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22: На одном из участков Алтайского края отменили результаты надомного голосования

Горняк22
16 часов Ago
Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов Как объяснила председатель Алтайкрайизбиркома, голосование вне помещения провели не по месту проживания гражданина,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: