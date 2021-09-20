Горняк22: Когда День преподобного Макария Оптинского и зачем ему молятся
Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
20 сентября празднуют День памяти преподобного Макария. Он отказался от мирской жизни и исцелял тех, кто с верой приходил к нему за помощью
Кто такой Макарий Оптинский
Мирское имя преподобного Макария – Михаил Николаевич Иванов. Он родился 20 ноября 1788 года в дворянской семье. Об этом сообщает портал azbyka.ru.
В 1810 году после смерти обоих родителей Михаил поселился в своем поместье, но такая жизнь его не интересовала, и он уехал на богомолье в Площанскую пустынь. Там преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, который стал его духовным наставником и передал ему свои знания.
Под влиянием Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой нуждалась православная Россия. Благодаря этому укрепилась связь с русской интеллигенцией.
Преподобному Макарию был дан дар духовного рассуждения. Он мог излечить всех, кто приходил к нему на откровение своей совести.Свечи. Храм. Пост Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay
Что просят у преподобного Макария Оптинского
Верующие молятся преподобному Макарию при нападении соблазнов и искушений с целью увести душу человека от духовного. Такая молитва способна защитить от губительного воздействия темных сил. Об этом пишет портал Молитвы.онлайн.