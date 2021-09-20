Горняк22: В Горном Алтае голодная медведица с медвежатами вышла в посёлок

Медвежата Фото: pixabay.com

Жители Республики Алтай рассказывают, что медведей в этом году много, и они чаще видят их следы – все говорит, о том что в тайге голод, а звери ищут пропитание

В Онгудайском районе Республики Алтай на видео попала медведица с медвежатами, которая спускалась прямо к жилому дому. Видео было опубликовано в аккаунте «Новости Горного Алтая» в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

Испугались и звери, и люди. Увидев людей и услышав лай собаки, медведица стала спешно уходить, за ней бежали медвежата. Люди тоже перепугались. Очевидцы сообщают, что кадры сняты на Яломане (скорее всего, село Малый Яломан).

Жители республики пишут, что в тайге в этом году ни ягод, ни кедровых орехов – бескормица, звери голодные.

«В этом году медведи могут устроить беспредел – есть нечего в тайге, вот и спускаются ближе к людям. Жалко их, особенно медвежат, ведь голодные!» – пишут комментаторы под видео.

ТОЛК