Горняк22: В одной из многоэтажек Барнаула лифт сорвался с седьмого этажа и улетел в шахту

Лифт. Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

Жители 17-этажки пока вынуждены подниматься и спускаться пешком – рабочие восстанавливают лифт, но теперь у жильцов дома стало еще на одну фобию больше

Очевидцы сообщают о неприятном инциденте, который случился в субботу 18 сентября – в 17-этажном доме по улице Взлетная,115 (ЖК «Времена года»). Лифт начал вести себя странно – после выхода жильцов он рванул вверх, а затем стал падать вниз и застрял на уровне 8-го этажа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на чат жильцов дома.

Чудом никто не пострадал. На видео есть кадры, как из лифта выходят мужчина и женщина, и после этого лифт падает на первый этаж – это видно по резкому скачку камеры.

Жильцы многоэтажки очень переживают за собственную безопасность – в паблик они написали, что лифт уже ремонтируют. Также в чате дома обсуждалась возможность замены лифта на новый.

Двухподъездный дом на Взлетной сдали в 2018 году, и уже тогда с лифтом были проблемы. Гарантия на оборудование три года – и она как раз закончилась в этом году.

На втором видео снято, как рабочие пытаются понять, что произошло с лифтом – жильцы уточнили, что видео с мастерами снято на 8-м этаже.

Ранее сообщалось, что за год в 20 многоэтажках Барнаула заменят лифтовое оборудование – это 77 лифтов.

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