Горняк22: 237 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Медицина. Лаборатория Фото: pixabay.com

На лечении в госпиталях региона находится свыше 2,8 тысяч человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 74,7 тысяч

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 18 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

За последние 24 часа умерли 26 человек, в том числе 24 непосредственно от коронавируса. Выздоровел 121 пациент.

Где выявили новых зараженных

Новые случаи инфекции выявили в:

Барнауле – 59, Бийске – 20, Рубцовске – 19, Алейске – 11, Заринске – 10, Шипуновском районе – 8, Змеиногорском, Павловском, Угловском районах – по 6 заболевших, Камне-на-Оби, Бийском, Волчихинском, Михайловском, Шелаболихинском районах – по 5, Славгороде, Калманском, Локтевском, Топчихинском, Третьяковском районах – по 4, Алейском, Ключевском, Краснощековском, Петропавловском районах – по 3, Белокурихе, Алтайском, Бурлинском, Егорьевском, Залесовском, Немецком национальном, Смоленском, Советском, Табунском, Усть-Калманском, Хабарском районах – по 2, Благовещенском, Быстроистокском, Зональном, Красногорском, Курьинском, Новичихинском, Первомайском, Поспелихинском, Солонешенском, Тюменцевском, Усть-Пристанском, Целинном, Чарышском районах – по 1.

В госпиталях

на лечении 2863 человека

тяжелобольных – 526

подключено к аппаратам ИВЛ – 218

Ковидная статистика

С начала пандемии в крае коронавирусной инфекцией заболело 74 718 человек. Выздоровели 57 700, умерли 5 144.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России изобрели новый ПЦР-тест для проверки на коронавирус.

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