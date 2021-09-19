Горняк22: Умер председатель Рубцовского городского Совета депутатов

Память. Свечи Фото: pexels.com

После окончания Алтайского государственного медуниверситета Курганский многие годы жизни посвятил работе по профессии, возглавляя крупные клиники города

В Рубцовске на 70-м году жизни умер председатель местного Совета депутатов Василий Курганский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С прискорбием сообщаем о кончине 18 сентября председателя Совета депутатов Василия Григорьевича Курганского», – говорится в публикации.

Причины смерти не раскрываются. Прощание состоится 20 сентября с 12.00 до 13.00 в Михайло-Архангельском храме.

Медик по образованию, Курганский долгие годы работал в больницах Рубцовска – сначала в ЦГБ в качестве врача-хирурга, а затем – врача-анестезиолога. После возглавил больницу скорой медицинской помощи. Несколько лет проработал замглавы администрации города, потом снова вернулся в профессию, в 2008 году став главврачом онкодиспансера.

10 октября 2017 года был избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

ТОЛК