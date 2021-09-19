Горняк22: Перелеты из Барнаула в Норильск возобновили после 10-летнего перерыва
Аэропорт Фото: Анна Меньшикова
Авиасообщение по этому направлению восстановили после включения маршрута в перечень субсидируемых в 2021 году по постановлению правительства РФ
Международный аэропорт Барнаула после 10-летнего перерыва возобновил полеты в Норильск. Об этом сообщает Instagram воздушной гавани.
Старт программы полетов планируется на 2 октября – вылеты будет осуществлять по субботам авиакомпания Red Wings на SSJ100 вместимостью 100 пассажиров:
вылет из Барнаула в 08.15, прилет в Норильск в 11.15
вылет из Норильска в 12.15, прилет в Барнаул в 15.15
Время в пути составит три часа, стоимость билетов – от 9 295 рублей.
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