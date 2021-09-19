Горняк22: Сергея Шойгу назвали возможным кандидатом на пост полпреда в СФО

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге Фото: kremlin.ru

Кадровые перестановки планируют осуществить сразу после окончания выборов депутатов в Государственную Думу, утверждает источник из аппарата полпреда в СФО

Ряд сибирских СМИ публикует информацию со ссылкой на красноярский Telegram-канал «Проспект мира», о вероятных кадровых перестановках в правительстве. Канал ссылается на собственный источник в аппарате полпреда в СФО.

Так, Сергей Шойгу может стать вице-премьером РФ, а также полномочным представителем президента в СФО, а новым министром обороны должен стать начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также, по данным источника Telegram-канала, Сергей Шойгу может возглавить и наблюдательный совет госкорпорации по развитию Сибири.

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