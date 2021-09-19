Горняк22: Барнаульский фотограф снял с балкона прохождение Ио по диску Юпитера
Юпитер. Планета. Космос Фото: Michael Watts с сайта Pixabay
Этот спутник размером с Луну расположен ближе всего к Юпитеру, поэтому его можно чаще всего наблюдать пролетающим по его диску
Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent снял прохождение спутника Юпитера по диску газового гиганта. Таймлапс космического «шествия» Ио он опубликовал в своем Instagram.
Кадры оператору удалось сделать прямо с балкона собственной квартиры – не помешали даже уличное освещение и не подходящая атмосфера.
«Тень от Ио на пузе Юпитера было видно хорошо, а вот сам спутник не очень, так как он терялся на фоне поверхности. Но и он засветился, как только подобрался к краю своего батьки», – написал grad.i.ent.
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Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.
Ранее этот же фотограф смог снять космический «поезд» Илона Маска.