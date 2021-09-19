Горняк22: Песков объяснил неверную дату на часах Путина в день голосования

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

К онлайн-голосованию российского лидера у пользователей соцсетей появились вопросы: неправильная дата на часах и отсутствие телефона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на выборах стояла неверная дата на часах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит», – цитирует агентство представителя Кремля.

О том, что Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы 17 сентября в режиме онлайн, сообщило официальное интернет-представительство президента. Уточнялось, что это произошло в его московской резиденции в Ново-Огарёво. На опубликованных кадрах с голосования пользователи разглядели, что на часах Путина было установлено 10-е число.

Ранее в соцсетях также задавались вопросом – как российский лидер проголосовал дистанционно без мобильного телефона, на который приходит подтверждение (устройства не оказалось в кадре). В ответ на это Кремль сообщил, что Путин взял гаджет у помощника. До этого президент много раз заявлял, что не пользуется смартфонами.

В единый день голосования-2021 в России проходят выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ голосование идет три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.

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