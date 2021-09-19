Горняк22: Появились подробности ДТП в Барнауле с конфликтом водителей

ДТП. Знак Фото: pexels.com

По предварительным данным, один из участников дорожного движения поздно заметил остановившийся для поворота налево автомобиль

Участниками ДТП в Барнауле, после которого между водителями разгорелся конфликт, стали три автомобиля. Об этом сообщает «Аварком Алтай».

Авария произошла на улице Солнечная поляна в районе остановки «Сергея Семенова» днем 18 сентября.

Со слов участников, Nissan остановился в левом ряду, чтобы пропустить встречный поток автомобилей и повернуть налево во двор. В стоящий автомобиль врезался Subaru, который двигался в попутном направлении в том же ряду. По предварительным данным, водитель последнего авто не смог вовремя перестроится в правый ряд.

От удара Nissan по инерции отбросило на встречную полосу, где его обломки попали в Toyota Mark 2.

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Пострадавших в ДТП нет. После аварии водители устроили бурные разборки. О причине конфликта не сообщается.

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