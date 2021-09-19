Горняк22: В пресервах алтайского производителя нашли кишечную палочку

Пресервы Фото: Росконтроль

Под контролем Россельхознадзора компании предстоит устранить выявленные нарушения. Ей также грозят отзыв декларации и штраф

В пробах рыбной продукции алтайской фирмы «Магтал» (Тальменский район) обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Партии с выявленными микроорганизмами не допущены в реализацию», – уведомили здесь.

Ведомство намерено отозвать у компании декларацию о соответствии на леща вяленого и пресервы – филе сельди в майонезно-горчичном соусе. «Магтал» также могут привлечь к административной ответственности.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России назвали самые некачественные продукты и товары.

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