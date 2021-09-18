Горняк22: В России утвердили праздничные выходные на 2022 год

Отдых Фото: pixabay.com

В правительстве РФ отметили, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. В мае россиян ждут восемь выходных

В 2022 году в России новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом стало известно из официального Telegram-канала кабмина.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в следующем году россияне будут отдыхать 23 февраля и с 6 по 8 марта. Выходными также будут периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявлял, что Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

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