Горняк22: Акимова опровергла наличие коронавируса у председателя избиркома в Новоалтайске

Голосование на дому во время пандемии Фото: Анна Меньшикова

В Алтайкрайизбиркоме сообщили, что свыше 60% членов избирательных комиссий Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Крайком КПРФ 17 сентября в своем официальном телеграм-аккаунте сообщил о том, что на одном из избирательных участков Новоалтайска якобы работает председатель комиссии с коронавирусом. Однако председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова опровергла эту информацию на пресс-конференции.

Она отметила, что в Сети уже распространяется информация о том, что речь идет об участке №438 (расположен в Новоалтайске в школе №166). Однако она подчеркнула, что председатель этой участковой комиссии имеет документ с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Акимова подтвердила, что ее коллега действительно перенес заболевание, но еще до голосования, а сейчас он здоров, и это документально подтверждено.

Она предостерегла от распространения такой информации, так как «теперь весь Новоалтайск переполошился». Более того, Акимова сообщила, что нередко в соцсетях публикуется недостоверная информация. Однако крайизбирком мониторит сообщения о нарушениях и старается проверять их и реагировать.

Также глава крайизбиркома сообщила, что более 60% членов избирательных комиссий поставили прививки от коронавируса.

Все помещения участков продезинфицировали, каждому избирателю выдают пакет с маской, индивидуальной ручкой.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что на участках «все безопасно».

17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и краевого заксобрания. В ряде городов и районов Алтайского края также будут выбирать представителей в местные парламенты и глав сельсоветов.

ТОЛК