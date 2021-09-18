Горняк22: Отопительный сезон в Барнауле начнется 21 сентября

Отопление Фото: pixabay.com

С приходом похолодания теплосетевое подразделение получило 29 заявок на досрочное подключение ресурса, сообщили в Сибирской генерирующей компании

Отопительный сезон в Барнауле начнется 21 сентября – соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Что делать, если тепло не дадут

Если после старта сезона отопление в доме не появилось, нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, проинформировали в мэрии.

Если и после этого тепло не начнет поступать в квартиру, то тогда следует звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95,

Индустриальный район – 47-51-83,

Ленинский район – 54-44-49,

Октябрьский район – 24-74-98,

Центральный район – 63-08-25

или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15

Ранее сообщалось, что отладка всех отопительных систем займет еще около двух недель. А к 10 октября отопительный сезон начнется во всех многоквартирных домах Барнаула.

ТОЛК