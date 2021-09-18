Горняк22: «Это традиция»: Акимова объяснила массовые очереди на избирательных участках

Очереди на избирательных участках Фото: altai.spravedlivo.ru

В краевой избирательной комиссии считают, что утром 17 сентября голосовать на участки массово пошли самые активные граждане

Традициями, удобством и тщательной работой членов участковых избирательных комиссий (УИК) объяснила многочасовые очереди на некоторых участках утром 17 сентября, в первый день голосования, председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции.

Напомним, несколько партий зафиксировали случаи организованного массового голосования и даже подвоза избирателей на ряде участков в Барнауле и Камне-на-Оби.

«Редко мы видим такую ситуацию, и она нас уже удивляет, – прокомментировала скопления избирателей на участках Акимова. – Но часто именно с утра голосуют самые активные избиратели. Это удобно – идешь на работу, зашел, проголосовал. Плюс у кого-то это традиция такая».

Также, по словам главы крайизбиркома, «заторы могут происходить еще и в связи с тем, что члены УИКов внимательно идентифицируют избирателей», то есть смотрят, голосует ли человек по месту регистрации, а если нет, то в каких именно выборах он может принять участие.

Если же речь идет о нарушениях, то Акимова призвала говорить о конкретных фактах.

Она также добавила, что Алтайкрайизбирком принял все меры для пресечения любых технологий, связанных с неоднократным голосованием, – они уже давно используются на выборах различных уровней. По ее словам, для этого на 71 участке будет в том числе использоваться новый специальный сервис минцифры.

В этом году проходят выборы депутатов Госдумы и краевого заксобрания, они будут длиться три дня – 17-19 сентября.

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