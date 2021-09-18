Горняк22: Ветреная и холодная погода надвигается на Алтайский край

Осень Фото: Анна Меньшикова

В пятницу ожидается последний теплый день сентября. Уже в ночь на субботу погода испортится – начнутся дожди и похолодает до +2 градусов

В ближайшие часы непогода сменит тепло в Алтайском крае. Ночью 18 сентября в регионе ожидается понижение температуры воздуха до +7…+12, местами по северо-западным районам – до +2 градусов. Также пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы, сообщает ЦГМС края.

Днем в субботу столбки термометров покажут около +14…+19 градусов. Местами по востоку возможны дожди. Порывы западного ветра достигнут 22 м/с. В Барнауле в этот день температура воздуха составит +14…+16 градусов. Ночью и в начале дня возможен небольшой дождь, ветер до 17 м/с.

19 сентября в Алтайском крае до +13…+18 градусов, местами по юго-востоку возможно потепление до +23. В воскресенье преимущественно без осадков, но также ветрено.

К понедельнику, 20 сентября, в регионе похолодает до +9…+14, местами возможны дожди, порывистый ветер до 20 м/с.

ТОЛК