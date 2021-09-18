Горняк22: Наблюдатели отмечают высочайший «спрос» на надомное голосование на Алтае

Урна для голосования. Выборы Фото: Олег Укладов

Оппозиция предполагает, что списки желающих проголосовать на дому сформировали не по заявкам, а «спустили» из органов соцзащиты

Наблюдатели от партий 17 сентября сообщают о небывалом спросе на голосование на дому. В списках могут быть сотни желающих. Однако оппозиционеры предполагают, что эти списки могут быть «липовыми», так как сформированы не по заявкам, а «спущены» от служб соцподдержки. В Алтайкрайизбиркоме настаивают: реестры только формируются.

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В КПРФ сообщают, что на участке барнаульском №178 (школа №113) в реестре «надомников» было 99 заявок, но после обзвона желающих якобы оказалось всего семь человек.

В реготделении «Справедливая Россия – За правду» сообщили, что на участке №54 (барнаульская школа №10) из 1961 избирателя 277 выразили желание голосовать на дому. «Наши наблюдатели в панике. Как можно за три дня обойти такое количество людей?» – сообщает представитель партии.

И коммунисты, и эсэры настаивают, что списки якобы составили не по заявкам, а их «спустили» органы соцзащиты. Дело в том, что приглашать членов участковых комиссий к себе могут только те избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти сами, чаще всего это инвалиды, совсем пожилые люди или те, кто заболел.

Ирина Акимова, глава Алтайкрайизбиркома, сообщила на пресс-конференции, что реестр лиц, желающих проголосовать вне помещений, формируется только «на основе заявлений от лиц, которые хотят это сделать, или от их родственников, органов социальной защиты».

Но, подчеркнула она, говорить о готовности реестров еще рано: заявления можно подавать до 14.00 19 сентября. «То есть списки еще будут уточняться, наполняться», – сказала она.

Кроме того, с большим числом желающих голосовать на дому могут быть те участки, к которым прикреплены социальные интернаты, добавил Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в регионе.

Однако наблюдатели от оппозиции отмечают, что уже идущее голосование на дому также вызывает нарекания. Например, коммунисты рассказывают, что в Павловске члены УИК 1214 якобы взяли с собой «толстую кипу бюллетеней, которые даже не пересчитали», и поехали на голосование вне помещения. Представители КПРФ готовят жалобу.

Эсэры заявляют о многократных нарушениях работы с сейф-пакетами, в которых должны храниться бюллетени с надомного голосования.

Ранее, напомним, оппозиционеры и рядовые жители рассказывали о многочисленных случаях массового организованного голосования на участках утром 17 сентября. В крайизбиркоме заявили, что человек сам вправе выбирать, где и когда голосовать, а данные о так называемом подвозе комиссия рассмотрела, но подтверждений такому нарушению не нашла.

ТОЛК