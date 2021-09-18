Горняк22: В допофисе «Сбербанка» в Барнауле обрушился потолок

Обрушение потолка Фото: "Инцидент Барнаул"

На кадрах с места происшествия видно, что с потолка свисают строительные конструкции и провода. При этом горожан, стремящихся снять наличность в банкомате, эта картина не остановила

В помещении банка в Барнауле рухнул потолок. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что это произошло вечером 16 сентября на бульваре 9 Января, 92, – навесная конструкция обрушилась в допофисе «Сбербанка», расположенном в трехэтажном жилом доме.

«Я ходила в эти руины деньги снимать», – рассказала участница сообщества.

Судя по опубликованному женщиной снимку, барнаульцев в стремлении получить наличность не остановили свисающие с потолка строительные конструкции и провода.

«Когда пришла СМС о ЗП»,

«Успеть до приставов»,

«Все буквально разваливается»,

«ВРЗ, здесь нет ничего удивительного», – пишут комментаторы.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк сообщили, что обрушение конструкции навесного потолка произошло в зоне 24 после окончания работы офиса. Пострадавших нет. На ночь помещение было закрыто для устранения последствий. В настоящий момент зона 24 в отделении возобновила работу в штатном режиме.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жильцы барнаульской многоэтажки боятся обрушения крыши.

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