Горняк22: В Новосибирске на рабочем месте задержали главного врача медцентра

Задержанный главврач Фото: Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области

В ФСБ выяснили, что мигранты получали от главврача фиктивные приглашения на лечение в медцентре, а он вносил информацию на сайте госуслуг

В Новосибирске главврач больницы «Здоровье и материнство» подозревается в выдаче недостоверных документов мигрантам, на основании которых они въезжали в страну, сообщает «НГС».

«Главврач за деньги предоставлял мигрантам приглашения на лечение в своем центре. На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане пытались въехать в РФ», – заявили в погрануправлении ФСБ.

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли и изъяли более 200 приглашений на получение медицинской помощи, а также компьютеры с клиентской базой.

Подозреваемый задержан на рабочем месте. Против него возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ (организация незаконной миграции). Главврачу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Управляющая медучреждения «Здоровье и материнство» Татьяна Лебедко заявила, что клиника оказывала иностранным пациентам законные услуги по показаниям их врачей.

«Ребята из силовых структур хотят переложить свой функционал на функционал клиники. Медицинский туризм никто не отменял. Тот факт, что среди иностранцев, возможно, есть недобропорядочные граждане, персонал клиники не в состоянии оценить», – объяснила она.

Ранее жителя Барнаула задержали за постановку на учет по своему месту жительства 26 мигрантов. 11 сентября участковый по Железнодорожному району задержал его за незаконную деятельность. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

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