Горняк22: Напавший на отдел полиции мужчина убил семью знакомых

Оружие Фото: pexels.com

В настоящее время подозреваемого мужчину разыскивает полиция. Предположительно, он уехал в направлении Острогожска Воронежской области

В Воронежской области мужчина, который обстрелял и взорвал отделение полиции, подозревается в убийстве знакомой семьи, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По предварительным данным, подозреваемый застрелил трех человек из-за бытового конфликта. После этого он обстрелял отделение МВД в Лисках, а также взорвал входную дверь здания и скрылся на «Ниве». В результате нападения был ранен 26-летний полицейский. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 105, 222, 317 УК РФ по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников полиции с применением взрывного устройства.

Полицейские установили, что подозреваемым оказался житель Каменского района. Предположительно, полиция не помогла мужчине решить проблемы с соседями. После этого он убил семью и напал на отделение полиции. Погибли 59-летняя женщина, ее 20-летний сын и пятилетний внук, сообщает «РИА Воронеж».

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульская полиция получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге. В администрации Центрального района города рассказали, что 14 сентября полицейские связались с питерским отделением МВД и сообщили о звонке. Информации о обнаружении бомбы не поступило.

ТОЛК