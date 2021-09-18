Горняк22: Дело насиловавшей заложницу в Барнауле группы ушло в суд

Следственный комитет РФ Фото: sledcom.ru

Жертва смогла спастись от своих мучителей, выпрыгнув из окна третьего этажа в руки сотрудников полиции, которые оказывали ей помощь до приезда медиков

В Барнауле в суд передали материалы резонансного дела по обвинению группы из двух мужчин и женщины в лишении свободы и насилии над девушкой. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

9 апреля прохожие увидели на карнизе окна квартиры на третьем этаже жилого дома девушку, которая звала на помощь, а потом спрыгнула вниз, – события попали на видео. 18-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиции девушка рассказала, что ее удерживали в квартире, избивали и насиловали в течение нескольких часов знакомая и двое мужчин.

Следствие установило, что 20-летняя сутенерша решила отомстить юной горожанке за то, что она бросила заниматься проституцией. Для этого она арендовала квартиру, пригласила в нее двоих мужчин и заманила жертву. Как только девушка переступила порог, все трое начали избивать ее и принуждать к сексу. На протяжении ночи мужчины насиловали жертву и измывались над ней.

Под утро, когда мучители уснули, горожанка смогла выбраться через окно на улицу. Опасаясь, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймали сотрудники транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Однако следствие утверждает, что располагает достаточными доказательствами.

Дело получило широкий резонанс, ход его расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Обвиняемых поместили в СИЗО.

ТОЛК