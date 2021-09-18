Горняк22: «Пьяного» хирурга алтайской больницы отстранили от работы

Медики. Операционная Фото: pixabay.com

Больница начала служебное расследование в отношении сотрудника. Сам он не состоял в штате медорганизации, а работал по договору

Руководство ЦГБ Бийска отстранило от работы хирурга, который якобы пришел в операционную к пациенту в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Алтайского края.

«Хирург отстранен от должности. В отношении него проводится служебное расследование», – сказали в ведомстве.

Здесь уточнили, что медик не состоял в штате учреждения, а работал по договору совместительства.

Ранее в соцсетях знакомый пострадавшего в автомобильной аварии молодого человека рассказал об инциденте с его товарищем в ЦГБ. Якобы в операционной к нему пришел пьяный челюстно-лицевой хирург и при попытке поставить обезболивающее проткнул щеку. СК начал проверку этой информации.

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