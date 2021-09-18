Горняк22: Сбербанк прокомментировал инцидент с обрушением потолка в офисе Барнаула

Сбербанк Фото: пресс-служба Сбербанка

Все произошло вечером 16 сентября – навесная конструкция упала в помещении с банкоматами. Некоторое время потенциально опасная зона оставалась открытой для клиентов

Сбербанк подтвердил инцидент с обрушением потолка в своем допофисе в Барнауле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского банка организации, которое поступило в адрес «Толка».

«Обрушение конструкции навесного потолка произошло в зоне 24», – говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкция рухнула после окончания работы офиса, пострадавших в результате произошедшего нет. Помещение закрыли на ночь для устранения последствий.

«В данный момент зона 24 в отделении банка возобновила работу в штатном режиме», – проинформировали в компании.

Инцидент произошел вечером 16 сентября на бульваре 9 Января, 92, – навесная конструкция обрушилась над банкоматами в допофисе «Сбербанка», расположенном в трехэтажном жилом доме. При этом некоторые горожане проигнорировали потенциальную опасность и какое-то время продолжали пользоваться устройствами.

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