Горняк22: Пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Трагедия произошла примерно в 11 часов утра в первый день голосования. Сейчас участок продолжает работать в обычном режиме

17 сентября в Новосибирске 71-летняя пенсионерка умерла на избирательном участке в школе № 41, сообщает «НГС».

По словам члена комиссии участка № 1619, женщина пришла на участок голосовать. В какой-то момент ей стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая приехала очень быстро.

«У пенсионерки остановилось сердце. Находившийся на участке фельдшер начала оказывать ей помощь. Бригада скорой помощи прибыла через восемь минут, но спасти женщину не удалось», – рассказала главврач скорой помощи города Ирина Большакова.

Тело женщины отнесли в спортивный зал. Родственница умершей ожидала специальную службу, чтобы увезти пенсионерку.

Ранее в Алтайском крае оппозиция рассказала о фактах массового голосования на ряде участков. Партии заявили о нескольких прецедентах, возможно, массового подвоза граждан на избирательные участки в Камне-на-Оби и Барнауле.

Напомним, что подвоз избирателей – это нарушение закона о выборах. По всем случаям поданы заявления в избирательные комиссии и прокуратуру.

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