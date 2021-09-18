Горняк22: В Новосибирске работник завода получил удар током в 10 тысяч вольт

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По словам врачей, мужчина получил ожоги 2-й и 3-й степени, которые могут повлечь последствия для здоровья. На предприятии, где он работал, создали комиссию, которая установит все факты случившегося

В Новосибирске 62-летний бригадир «НЗХК-Энергия» попал в больницу после удара током в 10 тысяч вольт, сообщает «НГС».

Стало известно, что пострадавший в подстанции задел кабель под напряжением. Мужчина получил сильные ожоги шеи, правой руки и ноги. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина. Ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, после чего его ударило током. Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу, но врачам спасти его не удалось.

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