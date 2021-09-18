Горняк22: В Алтайском крае судят студентку за рассылку интим-фото соперницы
Суд Фото: pixabay.com
Девушка решила отомстить одногруппнице, с которой у нее был конфликт из-за парня. Она опубликовала фото в Сети через мессенджер
В Алтайской крае 17-летнюю студентку колледжа будут судить за распространение интимных фото своей одногруппницы, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, в сентябре 2020 года девушки поссорились из-за молодого человека. После этого обвиняемая получила доступ к интимным фото соперницы и решила из мести распространить их среди учащихся колледжа. Она разослала их через популярный мессенджер.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).
Обвиняемая признала вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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