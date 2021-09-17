Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн

Актуальные вопросы администрирования налогообложения алтайские промышленники обсудили на круглом столе на Барнаульском заводе АТИ

15 сентября на Барнаульском заводе АТИ состоялось открытие нового цеха промышленных уплотнений. После запуска нового производства генеральный директор завода Артем Шамков пригласил гостей в конференц-зал предприятия, где промышленники приняли участие в работе круглого стола.

Совещание прошло в необычном формате. Несколько недель члены краевого Союза промышленников формировали блок вопросов, которые заранее передали специалистам налоговой службы для предварительной проработки. Поэтому диалог промышленников и налоговиков получился конструктивным, ориентированным на решение различных ситуаций, возникающих на конкретных предприятиях.

Что интересовало промышленников?

налоговый вычет,

новый налог на добычу полезных ископаемых,

правовые особенности взаимодействия с самозанятыми гражданами,

система налогового мониторинга,

снижение налоговых ставок,

блокировка счетов.

Были и другие вопросы, на которые бизнесменам ответили руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко и специалисты регионального налогового ведомства.

В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн

Один из вопросов, например, касался налоговых преференций для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о списании части затрат с так называемым коэффициентом 1,5 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Тему прокомментировала начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

– Действительно, некоторые виды затрат можно списать с коэффициентом 1,5, – пояснила собравшимся Надежда Колтакова, начальник отдела налогообложения юридических лиц краевого УФНС. – Это значит, что предприятие инвестирует в НИОКР определенную сумму и законодательство дает ему право списать дополнительно еще половину вложенных средств в целях уменьшения налоговой базы по прибыли.

Однако, как добавила представитель ведомства, тут нужно помнить о пункте № 7 262-й статьи Налогового кодекса, в котором говорится, что применить коэффициент можно, только если НИОКР, которые ведет предприятие, попадают в перечень, установленный Постановлением правительства № 988 от 24.12.2008. В этот перечень, например, включено компьютерное моделирование наноматериалов, поиск новых и совершенствование существующих биокатализаторов и т.д.

На совещании присутствовало более 25 представителей бизнеса, руководителей предприятий и финансовых структур. В ходе диалога с представителями власти они неоднократно заявляли, что фискальная нагрузка для предприятий Алтайского края одна из самых значительных в регионе. И разработку эффективных мер взаимодействия бизнеса и надзорных органов необходимо вести с привлечением депутатского корпуса, общественности, отраслевых организаций.

В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн

Зампред краевого правительства Александр Климин ответил собравшимся, что от правильного диалога надзорно-контролирующих органов с алтайскими предприятиями зависит стабильное положение заводов, их будущее развитие:

– Для нас очень важно, чтобы директора предприятий имели возможность в свободном режиме задать вопросы руководителю федеральной налоговой службы, его коллегам и получить очень быстрые и точные ответы. За последний год было несколько примеров эффективного сотрудничества. Приложу все усилия, чтобы этот диалог был продолжен.

Руководитель УФНС Юрий Куриленко заверил, что ведомство всегда открыто к диалогу с бизнесом:

– Должны быть созданы нормальные условия для функционирования бизнеса. Чем больше таких площадок для общения будет, тем лучше. Коллеги заранее предоставили вопросы. У нас была возможность детально их проработать. Благодаря этому совещание прошло продуктивно. Лучше заранее обсудить с бизнесом условия работы, нежели потом испытывать взаимные претензии и разбираться с тем, чего можно было не допустить.

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов, руководители крупных предприятий Алтайского края, представители банковской сферы.

ТОЛК