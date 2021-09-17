Горняк22: Пять школ в Алтайском крае полностью закрыты из-за вспышек ОРВИ

Школьники. Школа. Алтайский край Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Среди школьников региона за последнюю неделю заболеваемость повысилась в два раза, среди дошколят превышение небольшое – всего на 3%

За последнюю неделю в Алтайском крае фиксируют рост выявленных случаев заболевания ОРВИ – почти на 38% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Чаще всего болеют дети школьного возраста – от 7 до 14 лет, а также взрослое население, сообщили в ведомстве.

По данным на 16 сентября, полностью остановлен учебный процесс в пяти школах края, расположенных в Залесовском, Змеиногорском, Целинном, Советском и Алтайском районах.

Кроме того, частично был приостановлен учебный процесс в 40 школах региона, в которых закрыли 143 класса (это школы в 18 районах края, а также в городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород и Яровое).

В 16 дошкольных учреждениях на карантин закрыты 30 групп – в семи районах края, а также в Заринске и Новоалтайске.

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