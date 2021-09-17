Горняк22: Когда отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

17 сентября верующие отмечают праздник в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина». Рассказываем о истории образа и его значении

История образа «Неопалимая Купина»

Образ указывает на явление, увиденное пророком Моисеем в пустыне. Ему явился куст, который горел ярким огнем, но не сгорал. Рядом с пожаром до него донесся голос Господа, который предсказал Моисею рождение Христа. Об этом сообщает портал pravoslavie.ru.

Как выглядит икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными друг на друга. В центре расположена Богоматерь с Младенцем на руках в архиерейском облачении, которую окружают ангелы и символы святых евангелистов. На груди Богородицы изображены лестница и палаты.

В углах иконы можно рассмотреть видения пророков: явление Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери «Знамение» в горящем кусте, Исаие — Серафима с горящим углем в щипцах, Иакову — лествицы с Ангелами, Иезекиилю — затворенные врата.

В чем помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Храм Фото: телеканал «Толк»

Считается что икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» защищает дома от пожаров и огненной стихии. Она покровительствует всем страждущим и тем, чья работа связана с опасностью и спасением жизней.

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