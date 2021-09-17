Горняк22: Закопал в подвале: в России изнасиловали и убили еще одну маленькую школьницу

Скриншот видео Фото: пресс-служба СК РФ

По словам следователей, подозреваемый в убийстве девочки ранее был задержан за изнасилование другого ребенка

В селе Казарь Орловской области нашли тело ранее пропавшей девятилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что тело потерпевшей обнаружили в подвале ее же дома. Девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Почти три месяца назад, 18 июня 2021 года, девочка ушла из своего дома и пропала. В ее поисках принимали участие сотни человек из разных регионов страны.

В МВД рассказали, что в изнасиловании и убийстве подозревается 61-летний сосед пострадавшей. Ранее его задержали по другому делу об изнасиловании ребенка.

Это не первый громкий случай изнасилования и убийства детей за последнее время. Так, в Тюмени почти два месяца искали девятилетнюю школьницу. Ее тело нашли в августе. По версии следствия, преступник заманил девочку в квартиру, изнасиловал, а после задушил, связав ее руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. Через полтора месяца он решил избавиться от трупа, спрятав тело на берегу озера. Мужчина задержан.

В начале сентября в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы. Обвиняемого в изнасиловании и убийстве детей задержали на следующий день. Он во всем признался и показал, где спрятал тела детей.

Также ранее в Республике Алтай мужчина получил 19 лет строгого режима за насилие над малолетней племянницей. Девочка долгое время боялась рассказать взрослым о случившемся. В полицию заявил дедушка ребенка, когда узнал о насилии. Обвиняемый вину не признал.

ТОЛК