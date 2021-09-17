Горняк22: Кончилась смена: вылет рейса из Москвы до Барнаула задержали на семь часов

Самолет Фото: pexels.com

Пассажиры, которым не повезло лететь рейсом из Домодедово, рассказали, что пилоты ушли, оставив пассажиров в самолете и объяснив это тем, что у них якобы закончилась смена

Барнаульцы, летевшие из Домодедово 14 сентября рейсом «Уральских авиалиний», рассказали о том, что провели в ожидании вылета более семи часов. По их словам, сначала все время задерживали время посадки, а затем, когда пассажиров пустили в салон, борт покинули пилоты, пишет «Алтапресс».

Отправление рейса должно было произойти в 22.15, однако сначала его задержали до 23.00, а затем еще на 40 минут, рассказали пассажиры. Свои места они смогли занять только в 1.00.

Однако среди пассажиров оказался пьяный молодой человек, который вел себя неадекватно и ругался матом. Пассажиры потребовали высадить его из самолета. Экипаж вызвал полицию.

История с полицией и поиском багажа дебошира продолжалась еще около часа, отмечают пассажиры. После этого пилоты оставили пассажиров в салоне и ушли, пояснив, что у них «закончилась рабочая смена». Людей не выпускали из самолета, а бортпроводники сказали, что «лететь некому» и они ждут новую смену.

Теперь пассажиры рейса до Барнаула намерены написать жалобу на действия авиакомпании.

Ряд федеральных СМИ летом 2021 года сообщал о проблемах с пунктуальностью отправки рейсов у «Уральских авиалиний». В авиакомпании сообщили, что виноват в этом возросший пассажиропоток на российских направлениях, а также неготовность аэропортов обслуживать самолеты быстро.

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