Горняк22: В Новосибирске Lexus протаранил и перевернул машину ДПС

ДТП в Новосибирске Фото: vk.com/act54

Около перевернувшейся машины ДПС горожане устроили фотосессию. После прибытия ГИБДД очевидцы помогли перевернуть автомобиль

15 сентября в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе патрульный автомобиль ДПС перевернулся на крышу после жесткого ДТП с Lexus ES, сообщает «НГС».

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль ДПС ехал на красный свет с включенными спецсигналами, когда в него на скорости врезался Lexus. От удара патрульная Skoda перевернулась на крышу.

После столкновения водитель Lexus отъехал назад, чтобы освободить водительскую дверь патрульного автомобиля. Инспектор выбрался наружу с окровавленной головой.

В региональном МВД рассказали, что машина ехала на вызов об угоне.

Ранее в Республике Алтай пьяный сотрудник автомойки угнал машину начальника и помял три авто и забор. Мужчина выпил алкоголь на автомойке, где работал, и решил угнать автомобиль начальника, чтобы покататься по городу.

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