Горняк22: Полиция разыскивает россиянина, который обстрелял и взорвал отделение МВД

Отделение полиции после нападения Фото: скриншот из Telegram-канала Baza

Все ближайшие отделы и посты полиции, в том числе московские, привели в состояние повышенной боевой готовности. В полиции считают, что нападавший мог скрыться в Белгородской области

В Лисках Воронежской области мужчина с оружием и взрывчаткой напал на отделение полиции, сообщает «Коммерсант».

Стало известно, что неизвестный в военной форме и бронежилете приехал на «Ниве» к зданию ОМВД и начал его обстреливать. Позже он проник внутрь и взорвал бомбу.

По предварительным данным, ранен один полицейский. Нападавшему удалось скрыться. На месте работают оперативники ФСБ, преступника разыскивают по всей области. Всех сотрудников обязали выходить на дежурство строго с боевым оружием.

Подозреваемый также может быть причастен еще к трем убийствам. После нападения на полицейских он якобы убил женщину и двоих детей в селении Каменка и скрылся, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в Барнауле водители подрались на кольце у ТЦ «Волна». Инцидент произошел утром 16 сентября, в самый пик движения на дорогах. Предположительно, причиной драки стало незнание правил проезда по одному из загруженных в городе участков.

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