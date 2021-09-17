Горняк22: Очевидцы сообщают о пробке у комплекса «Облепиха» на въезде в Барнаул

Трасса Бийск-Барнаул. Чуйский тракт Фото: Упрдор "Алтай"

На кадрах видео заметно, что за местом ДТП собралась пробка из машин, один из автомобилей повернут боком. О пострадавших пока не сообщается

Очевидцы сообщают о пробке в сторону Барнаула, которая образовалась на Чуйском тракте со стороны Бийска днем 16 сентября.

ДТП произошло у ресторанно-гостиничного комплекса «Облепиха» (ул. Дорожная, 13), сообщает «Инцидент Барнаул». О пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее также сообщалось о пробке, которая образовалась утром 16 сентября – машины стояли на выезде из Барнаула к Новоалтайску и от Новоалтайска в сторону Бийска. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждали, что из-за движения военных колонн частично будет закрыта трасса утром 16 сентября.

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