ГОРНЯК22 17.09.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле водители устроили бой на кольце у ТЦ «Волна»

Горняк22
7 часов Ago

ТЦ "Волна". Барнаул Фото: 2gis.com

Очевидцы сообщают, что вероятной причиной драки стало незнание правил проезда по одному из загруженных в городе участков

Барнаульцы рассказали об утренней драке водителей легковых автомобилей у торгового центра «Волна», на транспортном кольце Малахова – Власихинская. Об этом они сообщили в городском паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы назвали действия водителей «гладиаторскими боями».

На отрывке видео, которое опубликовано в соцсетях, видно, что несколько мужчин за неимением аргументов, выйдя из автомобилей, бьют друг друга.

Сообщается, что инцидент произошел утром 16 сентября, в самый пик движения на дорогах.

Как сообщили «Толку» в УМВД России по городу Барнаулу, в полицию ни один из участников конфликта не обращался.

ТОЛК

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