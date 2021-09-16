Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Елена Безрукова Фото: instagram.com/eebezrukova76

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова провела онлайн-конференцию, на которой ответила на интересующие жителей вопросы

Выбор материалов для ремонта зданий культуры делают местные власти, поэтому и спрос должен быть с них, завила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на претензии о некачественном ремонте сельских ДК, сообщает «Банкфакс».

Жительница Завьяловского района на онлайн-конференции пожаловалась министру, что при ремонте сельских учреждений культуры повсеместно применяют сайдинг. После этого, по её мнению, типовые постройки советской архитектуры превращаются в «безликие ангары».

Однако, по словам Елены Безруковой, такие случаи единичны. При этом при облицовке здания сайдингом речь идет уже о сохранении здания, которое находится в плачевном состоянии, отметила министр Кроме того, она заявила, что местная власть сама выбирает материалы отделки.

Один из жителей края также поинтересовался, сколько в регионе учреждений культуры с уличными туалетами и когда они уже будут оснащены благоустроенными уборными. Главы минкульта ответила, что все краевые учреждения культуры оборудованы туалетами, а по сельским учреждениям такая статистика не ведется.

Ранее «Толк» сообщал, что общежитие педуниверситета в Барнауле отремонтируют к концу сентября. Ранее фотографии общежития, которые сделали первокурсницы, разлетелись по соцсетям и СМИ. Сейчас в помещениях уже поменяли электропроводку, освещение, сделали ремонт в коридорах и туалетах.

ТОЛК