Горняк22: Алтайские производители макарон подписали обращение к Мишустину из-за роста цен

Производство макарон Фото: Анна Меньшикова

Стоимость твердой пшеницы за рубежом выросла на 100%, в РФ — на 80%. Из-за этого велик риск увеличения экспорта сырья за границу и повышения стоимости макарон на полках магазинов

Алтайский союз предпринимателей вместе с региональными производителями макаронных изделий Granmulino и «Макфа» (имеет завод в Троицком районе), а также зернопереработчиками страны подписали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Мукомолы хотят принятия «мер по сдерживанию роста стоимости твердой пшеницы на российском рынке». Текст письма есть в распоряжении «Толка».

Обращение также подписали такие крупные производители макарон, как «Шебекинские», «Экстра М», Barilla, Baisad, «Самарские мельницы», «Петровские Нивы». Вместе с алтайскими переработчиками они намерены обсудить документ перед отправкой в правительство страны на круглом столе 21 сентября.

Засуха и нехватка площадей

С учетом текущих мировых цен на зерно существующая плавающая пошлина на экспорт твердой пшеницы не защищает внутренний рынок потребителей и переработчиков, считают производители. Они вынуждены повышать стоимость готовой продукции.

С начала сезона рост цен на сырье – твердую пшеницу – доходит до 80%, и он продолжается.

«Это находит существенное отражение в себестоимости нашей продукции, поскольку в рецептуре макаронных изделий всего два ингредиента: мука из твердой пшеницы и вода», – отмечают производители.

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Основными факторами роста цен переработчики называют небольшие посевные площади, засушливые погодные условия в основных регионах ее выращивания и неурожай в Казахстане, который обеспечивает потребности российских переработчиков в твердой пшенице на 30-40%.

Рост на 100%

Значительное влияние на российский рынок зерна оказывает рост цен на мировом рынке. Из-за снижения производства данной культуры на 34% в Канаде и США стоимость твердой пшеницы выросла на 100% – с 375 долларов за тонну в мае до 750 в сентябре.

«Данный фактор делает крайне привлекательным экспорт и без того скудного российского урожая твердой пшеницы на мировой рынок. Мы считаем необходимым введение отдельной пошлины на зерно твердой пшеницы до конца августа 2022 года, которая по нашим расчетам должна составлять не менее 190-210 долларов за тонну», – считают зернопереработчики.

Макароны из пшеницы твердых сортов, подчеркивают производители, обладают высокими питательными и диетическими качествами, и являются одним из основных продуктов в рационе россиян. Они не называют конкретных цифр, но отмечают, что цена продукта для конечного потребителя «значительно увеличится».

Кроме того, зернопереработчики видят «риски по нехватке сырья для отечественных перерабатывающих компаний в случае, если не будут приняты оперативные меры по защите внутреннего рынка». Производители опасаются, что российскую твердую пшеницу будут экспортировать под видом казахстанской в обход экспортной пошлины.

В обращении к Мишустину мукомолы просят «скоординировать работу правительств РФ и Республики Казахстан в рамках ЕАЭС» и «разработать комплекс специальных мер федеральной поддержки производства данной культуры», направленных как на увеличение посевных площадей, так и «на стимуляцию производства качественного зерна, позволяющего эффективно производить макаронные изделия по высоким стандартам отрасли».

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