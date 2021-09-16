Горняк22: Автомобиль слетел с трассы под Заринском в результате ДТП
ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк
По предварительным данным, авария случилась на пересечении главной и второстепенной дорог – одна из машин не уступила проезд другой
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло под Заринском. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».
Авария случилась вечером 14 сентября на выезде из города. В результате столкновения одна из иномарок оказалась в кювете.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и были ли в нем пострадавшие – не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле женщина на внедорожнике сбила мотоциклиста.