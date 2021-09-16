Горняк22: СК: россиянка держала детей на цепи, избивала палкой и не давала еду

Цепь Фото: pixabay.com

По словам следователей, женщине уже предъявили обвинение в истязании. Дело поставили на контроль в центральном аппарате СК

В Санкт-Петербурге 31-летнюю женщину арестовали за истязание восьмилетнего сына и шестилетней дочери, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, задержанная избивала своих детей руками и деревянной палкой. Кроме того, она морила их голодом, а также держала на цепи в коридоре квартиры.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание). В настоящее время женщина находится под стражей.

Детей поместили в социально-реабилитационный центр. Позже их госпитализировали в медучреждение.

По словам соседей семьи, бабушка пострадавших также приковывала своих детей и прижигала их сигаретами. После этого ее лишили родительских прав, сообщает «РЕН ТВ».

«Была похожая история, также была дочка. Мать приковывала наручниками к батарее, прижигала сигаретами, мы это узнавали из новостей. Ситуация не один в один, но похожая», – рассказали они.

Ранее «Толк» сообщал, что в Камне-на Оби опекуншу судят за истязание детей. Поводом для рукоприкладства могли стать плохо вымытый пол или опоздание домой. Пострадавшие сами обратились в органы опеки, после чего их изъяли из семьи. Женщина своей вины не признает.

ТОЛК