Горняк22: В Барнауле арестовали сына бывшего вице-мэра Дёмина

Суд над Сергеем Дёминым и его семья (слева) Фото: "Толк"

Мужчину подозревают в совершении двух преступлений — неуважении к суду и угрозе насилием представителю власти. Его мать также стала фигуранткой уголовного дела

14 сентября правоохранители задержали 34-летнего Олега Дёмина – сына осужденного к 9 годам колонии бывшего вице-мэра Барнаула. Мужчину поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

Напомним, Дёмина-младшего подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ. По данным «Толка», мужчина угрожал насилием представителю власти, а именно оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

Ранее СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), в котором подозреваемыми также являются члены семьи осужденного Дёмина.

После оглашения приговора его супруга устроила в зале суда истерику: с обилием нецензурной брани она оскорбляла судью и сотрудника прокуратуры. Возможно, ей грозит наказание по обеим частям статьи. Сын Дёминых также нелестно отзывался о прокуроре, заявив, что у того «грязные руки», – это квалифицировали по части первой.

По данным источников «Толка», следователь намерен ходатайствовать об избрании Олегу Дёмину меры пресечения в виде заключения под стражу – то есть в СИЗО. Вероятно, это связано с настороженностью следствия по поводу того, что Дёмин-младший может выполнить свои угрозы.

По ч. 1 ст. 297 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до ареста на четыре месяца, а максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 – до пяти лет лишения свободы.

ТОЛК