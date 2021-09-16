ГОРНЯК22 17.09.2021
Происшествия

Горняк22: Пьяный барнаулец украл три коробки мороженого из уличного холодильника

Горняк22
16 часов Ago

Мороженое Фото: pixabay.com

Личность «ледяного грабителя» удалось раскрыть по горячим следам – мужчину остановил на улице полицейский патруль, который опознал его по записи с камер наблюдения

В Барнауле по подозрению в краже из уличного холодильника задержали 26-летнего мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября у остановки «БСЗ» на улице Кулагина. Неизвестный сорвал замок на устройстве рядом с киоском «Роспечать», похитив три коробки с мороженым.

Подозреваемого задержали уже утром – его опознал патруль ППС по видео с камер наблюдения. Участковому барнаулец сообщил, что в момент кражи был пьян и не может объяснить мотива своего поступка.

Похищенное изъяли – до приезда хозяйки коробки поместили в холодильник в отделе полиции. Однако их содержимое все же успело подтаять, поэтому сейчас определяют ущерб.

Ранее «Толк» сообщал о другом нелепом ограблении в Барнауле – мужчина украл электросамокат кикшеринга с GPS-маячком.

ТОЛК

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