Горняк22: В Новосибирске таксист отказался везти студентку в инвалидной коляске

Такси Фото: Анна Меньшикова, Толк

В службе такси заявили, что водитель не должен был отказываться от поездки, и теперь ему якобы рекомендовали пройти дополнительное переобучение

14 сентября в Новосибирске водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске и бросил ее под дождем, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что девушка вызвала такси, чтобы поехать на занятия в вуз, но опоздала из-за таксиста, который отказался ее везти, сообщает «НГС».

«Мы с мамой при вызове такси указали, что будет инвалидная коляска. «Яндекс» занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями здоровья. Приехал водитель, лил ливень. Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются», – рассказала студентка.

По ее словам, после того, как она объяснила, что может сесть только на переднее сиденье, он сказал, чтобы вызывали специальную машину. После этого начался конфликт. Мужчина заявил, что у него нет «никакого такого договора с «Яндексом» и уехал.

«Я не люблю хайпить, но такое происходит не в первый раз. В воскресенье мы с другом, у него тоже ДЦП, ждали такси 50 минут. Просто отказались пять таксистов. Потом вызвали через оператора», – пожаловалась девушка.

Следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Барнауле трое парней избили водителя такси и угнали его Mitsubishi. Спустя пару часов после угона иномарку нашли недалеко от того места, где нетрезвая компания избила мужчину и забрала его авто. Теперь двоим ранее судимым подозреваемым грозит срок за грабеж, а третий проходит свидетелем по делу.

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