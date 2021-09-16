Горняк22: В Горном Алтае туристов оштрафовали за наскальные надписи

Скала около Чуйского тракта Фото: instagram.com/prokgorny

Надпись со скалы удалили активисты общественного движения «Чистый Алтай». Она работали над этим несколько часов подряд до поздней ночи

В Республике Алтай двух туристов оштрафовали за надпись на придорожных камнях Чуйского тракта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее стало известно, что туристы оставили на скале надпись синего цвета: «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!» между селами Иня и Чуй-Оозы Онгудайского района.

После этого прокуратура завела дела об административных правонарушениях. Правонарушители раскаялись и пожертвовали 7 тысяч рублей на возмещение ущерба. Каждому из них назначили штраф в 1,5 тысячи рублей. Оставленную надпись стерли со скалы.

Напомним, что ранее в Сеть попало видео, на котором мужчина и женщина разрисовывают скалу. Автор ролика попросил их перестать это делать. По его словам, его оскорбляет, когда туристы из других регионов приезжают в его «дом» и портят в нем стены.

Пара задумалась над своим поступком и вернулась в свой автомобиль.

ТОЛК